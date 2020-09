দ্রুততম ৫ হাজারে গেইল-মার্শের পরই বাবর | Nobobarta

টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ৫ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন বাবর আজম। এই মাইলফলক ছোঁয়ার ক্ষেত্রে ২৫ বছর বয়সী ব্যাটার ক্রিস গেইল ও মার্শের পর সবচেয়ে কম সময় নিয়েছেন।

এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে খেলছেন বাবর। বুধবার রাতে সমারসেটের হয়ে গ্ল্যামরগনের বিপক্ষে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছেন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান। ৬২ বলে ৯ চার ও ৫ ছক্কায় খেলেছেন অপরাজিত ১১৪ রানের ইনিংস। ৩৪ বলে প্রথম ফিফটি পূরণরে পর ২৩ বলে দ্বিতীয় ফিফটি করে পূরণ করেন সেঞ্চুরি। সব ধরনের টি-টোয়েন্টিতে বাবরের এটি চতুর্থ সেঞ্চুরি।

১৫০ ম্যাচে ১৪৫ ইনিংস খেলে ৫ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁলেন বাবর। তার চেয়ে কম ইনিংসে এই উচ্চতায় উঠেছেন কেবল গেইল ও মার্শ। অস্ট্রেলিয়ার শন মার্শ ৫ হাজার ছুঁয়েছিলেন ১৪৪ ইনিংস খেলে। ১৩২ ইনিংসে মাইলফলক ছুঁয়ে রেকর্ডে সবার ওপরে টি-টোয়েন্টির সম্রাট ক্রিস গেইল।

বাবর এই রেকর্ডে তিন থেকে চারে ঠেলেছেন অ্যারন ফিঞ্চকে। ১৫৯ ইনিংস লেগেছিল এই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের। ১৬৩ ইনিংসে ৫ হাজার ছুঁয়ে রেকর্ডের পাঁচে নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল।

