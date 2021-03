ভাইরাল ৪৮ বছর বয়সী মন্দিরা বেদীর ভিডিও

ভারতের বিনোদন জগতের আলোচিত নাম মন্দিরা বেদী। বয়স বাড়লেও কমেনি তার তারুণ্য। নিজের অভিনয় দক্ষতার পাশাপাশি ফিটনেস চর্চার ভিডিও দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সব সময় আলোচিত ৪৮ বছর বয়সী এ অভিনেত্রী। খবর নিউজ এইটিনের।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ৪৮ বছরেও তার যে ফিটনেস লেভেল তাতে হাঁটুর বয়সীদের বলে বলে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেন তিনি। তার শরীর টোনড ও ফিট। দুই সন্তানের মা মন্দিরার শরীর যেন দুরন্ত চাবুক। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার নতুন ভিডিও দিয়ে আবারও তিনি ভার্চুয়ালবাসীদের নতুন করে তাকে নিয়ে ভাবিয়েছেন।

এই বয়সে কীভাবে একজন মানুষের পক্ষে এভাবে শরীর চর্চা করা সম্ভব-তা নিয়ে মাতামাতি মন্দিরা ভক্তদের।ভিডিওতে মন্দিরা নিজের টয়লেটে বাথটবের সামনে বিকিনি পরে ওয়ার্কআউট করছেন। ভিডিও শেয়ার করে তিনি ক্যাপশন দিয়েছেন The Bathtub, the Bikini and the Banging workout!-অর্থাৎ বাথটব, বিকিনি আর দারুণ ওয়ার্কআউট।

ভিডিও শেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে রকেটের গতিতে ভাইরাল হয়েছে। নিউজ এইটিনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অভিনেত্রী টিনএজ সন্তানের মা, কিন্তু তার ফ্ল্যাট পেট, পারফেক্ট বক্ষদেশ, শেপড নিতম্ব যেন চোখ টেনে নেয় ফ্যানদের। এই দেখে কেউ তার বয়সের কোনও আন্দাজ করতে পারে না।

মন্দিরা সন্তান জন্মের পর দারুণ ডায়েট ও এক্সসারসাইজের সাহায্যে ২২ কিলো ওজন কমিয়েছিলেন। ডেলিভারির পর ওজন কমিয়ে নিজের কোমর ২৬ ইঞ্চি করে ফেলেন লাস্যময়ী এ অভিনেত্রী।