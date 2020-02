তাইকোন্ডায় স্বর্ণপদক পেয়ে শুভেচ্ছায় ভাসছে শাহরুখপুত্র আব্রাম | Nobobarta

অনেকদিন হয়ে গেল খবরের বাইরে শাহরুখ খান। তাঁর নতুন কোনও ছবি আসছে না। কোনও বিতর্কও হয়নি তাঁকে ঘিরে। এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন বাদশা। মাঝেমধ্যেই গৌরী ও আব্রামের সঙ্গে ছবি পোস্ট করছেন তিনি। ফের তিনি ছোটছেলের একটি ছবি পোস্ট করলেন।

তবে এবার একসঙ্গে কয়েকটি ভাল মুহূর্ত কাটানোর ছবি নয়। আব্রাম তাইকোন্ডায় সোনা জিতেছে। তারই ছবি সোশ্যাল সাইটে পোস্ট করেছেন অভিনেতা। আর তার পর থেকেই সোশ্যাল সাইট ভরে যাচ্ছে একের পর এক শুভেচ্ছাবার্তায়। বলিউড অভিনেতাদের শরীরচর্চার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে অক্ষয় কুমারের নাম। বয়স পেরিয়েছে পঞ্চাশের কোঠা। তা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত মার্শাল আর্ট প্র্যাকটিস করেন। তার ছেলে আরবও মার্শাল আর্টে দক্ষ।

তবে ক্যারাটে, কুংফু যে আর কেউ চর্চা করেন না এমন নয়। সেই তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন শাহরুখতনয় আব্রাম। বেশিরভাগ অভিনেতারা জিমে সময় ব্যয় করলেও আব্রামকে এখনই গতানুগতিক পথে হাঁটতে দিতে নারাজ শাহরুখ খান। তাই তো ছেলেকে তাইকোন্ডায় ভরতি করেছেন তিনি। তাতে সম্প্রতি সোনা জিতেছে আব্রাম। সেই ছবি পোস্ট করে শাহরুখ লিখেছেন, তুমি শিখেছো.. লড়াই করেছো.. সাফল্য পেয়েছো। আমার মনে হয় এই মেডেলের পর আমার চেয়ে আমার ছেলেমেয়েদের মেডেলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এবার আমাকে আরও বেশি শিক্ষা নিতে হবে। গর্বিত ও অনুপ্রাণিত অনুভব করছি।

You train…u fight…u succeed. Then do it all over again. I think with this medal, my kids have more awards than I have. It’s a good thing…now I need to train more! Proud and inspired! pic.twitter.com/pyHvJ1WVts

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 9, 2020