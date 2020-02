ভ্যালেনটাইন ডে’র রাতে পঞ্চম কন্যার বাবা হলেন আফ্রিদি | Nobobarta

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি এখন পঞ্চকন্যার বাবা। আগেই চার সন্তানের বাবা ছিলেন। এবার তার ঘর আলো করে এসেছে আরো এক কন্যা সন্তান।

শুক্রবার টুইটারে নতুন অতিথি আগমনের খবর ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন আফ্রিদি নিজেই। নবজাতকসহ পাঁচ মেয়ের সঙ্গে ছবি ‍তুলে সেটি পোস্ট করেছেন টুইটারে। এরপর লিখেছেন, ‘সর্বশক্তিমানের অসীম দয়া ও করুণা আমার ওপরে বর্ষিত হচ্ছে…। আগেই চারজন অসাধারণ কন্যাসন্তানের বাবা হওয়ার পর এখন আমি পঞ্চম মেয়ের বাবা হয়েছি। খুশির খবরটা আমার শুভানুধ্যায়ীদের জানালাম…।’

মামাতো বোন নাদিয়া আফ্রিদির সঙ্গে ঘর বাধা আফ্রিদির প্রথম চার সন্তানের নাম- আকসা, আনসা, আজওয়া ও আসমারা। পঞ্চম কন্যা সন্তানের নাম অবশ্য এখনো জানাননি আফ্রিদি।

The Almighty’s infinite blessings & mercy are upon me…already having been granted 4 wonderful daughters I have now been blessed with a 5th, Alhamdulillah. Sharing this good news with my well-wishers… #FourbecomeFive pic.twitter.com/Yb4ikjghGC

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 14, 2020