খেলা শেষে মাঠ পরিষ্কার করলো ‘চ্যাম্পিয়ন’ বাংলাদেশ | Nobobarta

বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপ আসলো অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় ক্রিকেট দলের হাত ধরে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে ইতিহাস রচনা করলো বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ফাইনালে বৃষ্টি আইনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ৩ উইকেটে হারিয়েছে আকবর আলীর দল। এ বিজয়ের পরেও এক অন্যন্য নজির স্থাপন করলো বাংলাদেশের জুনিয়র টাইগাররা। করলেন মাঠ পরিষ্কার।

রোববার জয়ের পর উল্লাসে দর্শকদের ছুঁড়ে দেয়া বোতলগুলো সরিয়ে নেয় বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। আর এতেই আইসিসি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাদের ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টুইটার একাউন্ট থেকে টুইট করে তা প্রকাশ করেছে। টুইটে আইসিসি লিখছে, ‘সত্যিকারে চ্যাম্পিয়ন, বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা, তাদের জয়ের সময়, মাঠে ফেলে দেয়া বোতল তুলে নেন’!

নিয়ন্ত্রিত বোলিং ও অসাধারণ ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত ভারতকে মাটিতে নামিয়ে আনলো যুব ক্রিকেটাররা। ১৭৭ রানে গুটিয়ে দেয় ভারতীয় যুবাদের। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে দারুণ শুরু করে টাইগার ক্রিকেটাররা। তবে মাঝপথে খেই হারিয়ে ফেলে ব্যাটসম্যানরা। মাঠে ছিল দলনেতা আকবর আলী। সব দায়িত্ব যেন নিজের ঘাড়ে নিলেন। দলীয় ৬২ রানে দলকে বাঁচাতে মাঠে আসেন এ ক্রিকেটার। ঠান্ডা মাথায় খেলে দল জিতিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করে তবেই থামেন।

TRUE CHAMPIONS 👏

Bangladesh players, during their victory lap, pick up and move aside the litter thrown onto the field!

Classy. #U19CWC | #FutureStars pic.twitter.com/JJV17MbDZK

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 10, 2020