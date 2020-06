বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে ভারত | Nobobarta

Share Pin 0 Shares

মহামারি করোনা পরিস্থিতিতে অবশেষে প্রাণঘাতি এ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় ওষুধ রেমডিভিসির উৎপাদনের অনুমতি পেয়েছে ভারতের হেটেরো ল্যাবস (Hetero Labs)।

গতকাল রবিবার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গিলিয়াড সাইন্সেস-এর উদ্ভাবিত এ ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছে ভারতের ড্রাগ রেগুলেটর।

নাম পাল্টে ভারত এই ওষুধটির নতুন নাম দিচ্ছে কোভিফর (Covifor)। ধারণা করা হচ্ছে, কোভিফরের প্রতি ডোজের মূল্য ধরা হবে ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার রুপি। ডলার হিসেবে ৬৬ থেকে ৭৯ ডলার। করোনা চিকিৎসায় এ ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি পেয়েছে ভারতের আরেক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিচলা লিমিডেটও (Cipla Ltd)। এর আগে গেল মাসে রেমডিভিসির তৈরির জন্য ভারত ও পাকিস্তানের ৫টি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে গিলিয়াড সাইন্সেস। এই ৫ কোম্পানি হচ্ছে- Jubilant Life Science Ltd, Cipla Ltd, Hetero Labs, Mylan NV ও Ferozsons Labretories Ltd.

চুক্তির অধীনে ওই ৫ কোম্পানি রেমডিভিসির উৎপাদন ও বিশ্বের ১২৭টি দেশে তা বিক্রি করতে পারবে। এদিকে বাংলাদেশের দুটি কোম্পানি বিশ্বে সর্বপ্রথম এই রেমডিভিসির উৎপাদন করে। এরমধ্যে বেক্সিমকোর তৈরি বেমসিভিরের প্রতি ডোজের দাম ৫ হাজার ৫০০ টাকা, যেখানে ট্যাক্স বাদে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো প্রতি ডোজ কিনতে পারবে ৪ হাজার ৮০০ টাকায়। রেমিভির নাম দিয়ে একই ওষুধ উৎপাদন করছে এসকেএফ।

আর ভারতের তৈরি কোভিফর-এর দাম প্রতি ডোজ বাংলাদেশি টাকায় সর্বনিম্ন ৫ হাজার ৮০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বিশ্লেষকরা বলছেন, স্বাস্থ্যখাতে ভারত বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকলেও ওষুধ শিল্পে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশিই এগিয়ে।