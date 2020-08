হাসির খোরাক জোগাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সপ্তাহব্যাপী আয়োজন | Nobobarta

Share Pin 3 Shares

করোনাকালীন ঘরবন্দী জীবনে মানসিক স্বাস্থের ওপর নেতিবাচক প্রভাব এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে। হাসিকে প্রাধান্য দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বোঝাতে এবং হাসির খোরাক জোগাতে ‘হ্যাপি উইক’ (Happy Week) শীর্ষক এই প্রতিযোগিতার আয়োজক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ও ব্যবসায় বিষয়ক সঙ্ঘ’।

আজ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করার মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। https://www.facebook.com/ruiabs/ এই পেজে গিয়ে খুব সহজেই রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। মূল অনুষ্ঠান হবে আগামী ১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজনের মূল ভাবনা – ‘উই কেয়ার ফর ইউর মেন্টাল হেলথ’ (We Care for Your Mental Health)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ও ব্যবসায় বিষয়ক সঙ্ঘের সভাপতি শারার মাহবুব ধ্রুব এই অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, ’’এই সময়ে আমরা সকলেই ঘরবন্দী। কোয়ারেন্টাইন এর প্রথম দিকে পরিবারের সাথে আর বন্ধু বান্ধবদের সাথে অনলাইনে নানা রকমের বিভিন্ন জিনিস আর প্রচলিত বিষয় উপভোগ করে কাটালেও এই পর্যায়ে একঘেয়েমি ভর করে বসেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বন্যাসহ চারিদিকের নানা দূর্যোগ ও দুঃসংবাদ। এই সময়ে নিজেকে মানসিকভাবে নিশ্চিন্ত রাখাই যেন কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এই একঘেয়েমি, বিষন্নতা, একাকিত্ব আমাদের ঠেলে দিচ্ছে নানা রকম মানসিক সংকটের মুখে । এখন একটু সাধারণ হাসিও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অনলাইনে এই আয়োজন।’’

আপনার চারপাশে ঘটে যাওয়া নানা খবর, খবরের পিছনের খবর সরাসরি দৈনিক অনলাইন নববার্তা-কে জানাতে ই-মেইল করুন- nobobarta@gmail.com আপনার পাঠানো তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে আমরা তা প্রকাশ করব।

এই আয়োজনে থাকছে ছয়টি মজার প্রতিযোগিতা, মিম, মিম ভিডিও, জীবনের সবথেকে মজার ঘটনা সকলের সাথে শেয়ার করা, আঞ্চলিক ভাষায় রম্য ভিডিও নির্মাণ, রম্যরচনা, বাসায় বসে নিজেদের মজার ভিডিও তৈরি করে শেয়ার করা ইত্যাদি। এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে করণীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে একটি অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকছে সার্টিফিকেট এবং বিজয়ীদের জন্য সার্টিফিকেটের সঙ্গে থাকবে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক দুই দিনের একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ। বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে হোম অফ রিসার্চ ইনোভেটিভ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (HRID) এবং প্রতিযোগিতর আয়োজক সংগঠন যৌথভাবে ওই কর্মশালা করবে।

এই আয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অনলাইন হেল্পের সাথে সাথে কিছু অফলাইন সাহায্যের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ও ব্যবসায় বিষয়ক সঙ্ঘর পক্ষ থেকে ’পাশে আছি ফাউন্ডেশন’ কে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে, যা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজে ব্যবহার করা হবে। এই আয়োজনের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে থাকছে “পাশে আছি ফাউন্ডেশন” (গুডউইল পার্টনার), “হোম অফ রিসার্চ ইনোভেটিভ এন্ড ডেভেলপমেন্ট”- HRID ( স্ট্র‍্যাটেজিক পার্টনার) এবং “ইয়ুথ লিডার্স ফোরাম” –YLF (ইয়ুথ এনগেজমেন্ট পার্টনার)। প্রতিযোগিতার নলেজ পার্টনার হিসেবে থাকছে সিকিউর অর্গানাইজেশন এবং সাইকোলজিক্যাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (PSA)।

যোগাযোগ: মোবাইল: ০১৭৫৫- ৪৭১৮০৪

ইমেইলঃ happyweek016@gmail.com // ru.iabs2019@gmail.com

পেজ লিঙ্কঃ https://www.facebook.com/ruiabs/