বিতর্কের মুখে টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ছেড়েও ফের ফিরলেন জায়রা | Nobobarta

মাঝে কিছুটি বিরতি। ফের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ফিরলেন ‘দঙ্গল’ তারকা জায়রা ওয়াসিম। ভারতে পঙ্গপালের হামলা নিয়ে বিতর্কিত একটি টুইটার পোস্ট করেছিলেন জায়রা। আর এরপরেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের আক্রমণের মুখে পড়েন। আর এরপরেই টুইটার ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেন জায়রা।

কুরান শরীফ এর একটি আয়াত উল্লেখ করে জায়রা লেখেন, মানুষের খারাপ কাজের জন্যই পঙ্গপাল হামলা, বন্যা এই সমস্ত ঘটছে।

Zaira Wasim

✔

@ZairaWasimmm

“So We sent upon them the flood and locusts and lice and frogs and blood: Signs openly self explained: but they were steeped in arrogance- a people given to sin”

-Qur’an 7:133

আর এই টুইটের পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয় জায়রা ওয়াসিমকে। কেউ কেউ জায়রা এমন কথাবার্তায় তাঁর বুদ্ধিমত্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেউ আবার এখানে হিন্দু-মুসলিম বিতর্কও জুড়ে দেন।

আর এধরনের হাজারো আক্রমণের মুখে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সাময়িক বিরতি নেন জায়রা। পরে আবারও ফিরে এসেছেন তিনি। কেন হঠাৎ টুইটার ছেড়েছিলেন, তার উত্তরও দেন জায়রা। লেখেন, ”আমিও মানুষ, অন্যদের মতো আমারও অধিকার রয়েছে সবকিছু থেকে বিরতি নেওয়ার। বিশেষত যখন যখন আশেপাশের কিছু কোলাহল মাথার মধ্যে পৌঁছে যায়।”

প্রসঙ্গত, ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে। এই কারণ দেখিয়েই অভিনয় ছেড়েছিলেন জায়রা ওয়াসিম। গতবছর, তাঁর শেষ ছবি ‘দ্যা স্কাই ইজ পিঙ্ক’ মুক্তির ঠিক আগেই অভিনয় ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন জায়রা। এমনকি ছবির প্রচারেও সামিল হতে চাননি জায়রা। যা নিয়েও কিছু কম বিতর্ক হয়নি।