১৬ প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া যাবে সনদ : ভ্রমণে ২৩ জুলাই থেকে করোনামুক্তির সনদ বাধ্যতামূলক • Nobobarta

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৩ জুলাই থেকে বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য কভিড-১৯ পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের যাত্রীদেরকে সরকার ঘোষিত কভিট -১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, যাত্রার ৭২ ঘণ্টার পূর্বে কোন নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার ২৪ ঘন্টা পূর্বে রিপোর্ট ডেলিভারি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে; নমুনা প্রদানের সময় পাসপোর্টসহ যাত্রীদের বিমান টিকেট ও পাসপোর্ট উপস্থাপন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে; কভিড-১৯ পরীক্ষার নিমিত্তে নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষাগার যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার সিভিল সার্জন অফিসে স্থাপিত পৃথক বুথে তাদের নমুনা প্রদান করবেন; নমুনা প্রদানের পর থেকে যাত্রার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে আইসোলেশনে থাকবেন; বিদেশ যাত্রীদের কভিড-১৯ পরীক্ষা সনদ প্রাপ্তির জন্য ল্যাবে গিয়ে নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে তিন হাজার ৫০০ টাকা এবং বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহে চার হাজার ৫০০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৬টি সরকারি হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে কভিড টেস্ট করাতে হবে। এরমধ্যে (SBMC) Sher E Bangla Medical College, Barisal; (BITID) Bangladesh Institute of Tropical & Infectious Diseases, Chattagram; (CoxMC) Cox’sbazar Medical College (IEDCR Field Laboratory); (CuMC) Cumilla Medical College, Cumilla; (NILMRC) National Institute of Laboratory Medicine & Referral Centre, Dhaka; (NPML-IPH) Institute of Public Health, Dhaka; (NIPSOM) National Institute of Preventive & Social Medicine, Dhaka; Narayanganj 300 Bed Hospital, Narayanganj; (KMC) Khulna Medical college, Khulna; (KuMC) Kustia Medical College, Kustia; (MMC) Mymensingh Medical College, Mymensingh; (SZRMC) Shahid Ziaur Rahman Medical College, Bogura; (RMC) Rahshahi Medical College, Rajshahi; M Abdur Rahim Medical College, Dinajpur; (RpMC) Rangpur Medical College, Rangpur; (SOMC) Sylhet MAG Osmani Medical College, Sylhet.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন, বিমান ওয়েবসাইট: www.biman-airlines.com বিমান কল সেন্টার : ০১৭৭৭৭১৫৬১৩-১৬