ব্যাংক গুলো লুটেরাদের হাতে তুলে দেবেন না : মোমিন মেহেদী | Nobobarta

নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জাতির পিতার কন্যা, আপনি এই অভাগা জাতির অভিভাবক, আর তাই জাতির পক্ষ থেকে করোনা পরিস্থিতিতে বলছি- দয়া করুন, নতুন করে আর ব্যাংকগুলো লুটেরাদের হাতে তুলে দেবেন না।

ব্যাংক-বীমা বাঁচানোর জন্য নিরপেক্ষ পরিচালনা পরিদর্শন কমিটি করুন, যাতে করে এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসশাম মজুমদার বা রন সিকদারের মত অবিরত তাদের ইচ্ছেমত জনগনের টাকা নিয়ে যাচ্ছেতাই করতে না পারে। এই সব লটতরাজ বন্ধ না করলে আপনার পিতার সোনার দেশ গড়ার স্বপ্ন, আর আপনার ছেলের ডিজিটাল বাংলাদেশ অধরাই রয়ে যাবে। বাস্তবতা হবে এই যে, যদি কেউ থ্রীজি ইন্টারনেট চালায়, তাহলে তা ওয়ান জিতে থাকবে ১২ ঘন্টা, আর যদি ফোরজি চালায় তাহলে তা টু জিতে থাকবে ১২ ঘন্টা। যা ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর নামে নিছক প্রতারণা বলেই মনে করছে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। উত্তরণে নতুন প্রজন্মের প্রকৃত প্রতিনিধিদের কথা শুনুন, তাদেরকে সংসদে কথা বলার সুযোগ দিন, দুর্নীতি বন্ধ করতে তাদেরকে কাজে লাগান।

৩১ সীমিত আকারে খুলে দেয়া বনাম বাড়ি ভাড়া সমস্যা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। বিকলে ৩ টায় ৩৩ তোপখানা রোডস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বলা হয়- গত ২৫ মার্চ থেকে `NOT FOR CORONA, WE WILL DIE FOR FOOD’ ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের পাশে সর্বোচ্চ চেষ্টায় আমরা আছি-থাকবো। কিন্তু তার সাথে সরকারকেও চাই আন্তরিকভাবে ভর্তুকি দিয়ে বাড়ি ভাড়া সমস্যার সমাধানে নিবেদিত হোক, অভূক্তদের খাবার নিশ্চিত করুক। সভায় নতুনধারার সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, প্রেসিডিয়াম মেম্বার রাজেন্দ্র দেব চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রি, ভাইস চেয়ারম্যান ব্যাংকার রাজিব আহসান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।