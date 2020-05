ব্যর্থতা ঢাকতে তারা সীমিত নাটক করছে : মোমিন মেহেদী | Nobobarta

নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেছেন, সরকারে লুকিয়ে থাকা খন্দকার মোসতাকদের উত্তরসূরী আর স্বাধীনতা বিরোধীরা সোচ্চার; ব্যর্থতা ঢাকতে তারা এখন সীমিত নাটক করছে।

জনগনের বাড়ি ভাড়া সমস্যার সমাধান নেই, নিরন্নদেরকে খাদ্য সামগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা করার মুরোদ নেই, আছে কেবল নাটক! আর এই সীমিত নাটকে করোনায় ডুববে বাংলাদেশ। সেই লক্ষ থেকে, বাংলাদেশের মানুষকে করোনা পরিস্থিতিতে আরো নিশ্ব করে দিতে এখন সীমিত আকারে খুলে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে সরকারের উচিৎ হবে বাংলাদেশকে করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তা না হলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ কেবল অধরাই থেকে যাবে না, কল্পনাতেই ঠাঁই হবে বলে লোভ মোহহীন নতুন প্রজন্মের রাজনীতিকরা ধারণা করছে। গত ২৫ মার্চ থেকে `NOT FOR CORONA, WE WILL DIE FOR FOOD’ ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে ২৮ মে বিকেলে সেগুনবাগিচার ১২ তলা এলাকায় নিরন্ন মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী প্রদানের সময় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

এসময় নতুনধারার সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, প্রেসিডিয়াম মেম্বার রাজেন্দ্র দেব চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।