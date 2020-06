মোদি করোনার কাছে হার মেনেছেন : রাহুল | Nobobarta

ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার দিন এই মহামারি মোকাবিলায় নরেন্দ্র মোদি সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। ভারতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে শনিবার বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, দেশটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

সবশেষ চব্বিশ ঘণ্টায় নতুন সংক্রমণ ধরা পড়েছে অন্তত সাড়ে ১৮ হাজার মানুষের শরীরে। আর নতুন ৩৮৫টি মৃত্যুসহ মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৬৮৫ জনে। দেশের করোনা মহামারির এই অবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তার সরকারকে দায়ী করে টুইট করেছেন রাহুল। তাতে এই কংগ্রেস নেতা বলেন, “দেশের নতুন নতুন অঞ্চলে কভিড-১৯ দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এই মহামারিকে পরাস্ত করতে সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই।”

“প্রধানমন্ত্রী নীরব। তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। এই মহামারির সঙ্গে লড়াই করা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।” একটি প্রতিবেদনও তুলে ধরেছেন রাহুল। যেখানে মহামারি নিয়ে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অন মেডিকেল রিসার্চ বা মন্ত্রীদের নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সভা হয়নি এমনকি এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোনো আলোচনা আয়োজন করেনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে লাদাখে চীনের সীমান্ত বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে ২০ ভারতীয় সেনা নিহতের ঘটনায় দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিলেও প্রধান মন্ত্রী মোদির নীরবতা নিয়ে সমালোচনা করে টুইট করেছিলেন রাহুল।

Covid19 is spreading rapidly into new parts of the country. GOI has no plan to defeat it.

PM is silent. He has surrendered and is refusing to fight the pandemic.https://t.co/LUn2eYBQTg

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 27, 2020